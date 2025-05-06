Президент Ирана позвонил Путину

Президент РФ Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили по телефону ход ирано-американских переговоров по ядерной сделке.
Содержание беседы передает пресс-служба Кремля.
"Проведен обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, включая ход переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана по иранской ядерной программе", - говорится в сообщении. "Подтверждена готовность российской стороны содействовать продвижению этого диалога с целью выхода на справедливую, основанную на принципах международного права договоренность", - передается позиция Москвы.