Инициатива президента РФ Владимира Путина о трехдневном перемирии в связи с 80-летием Победы вступит в силу в ночь с 7 на 8 мая, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным портала, украинская сторона неоднократно нарушала пасхальное перемирие. Все соответствующие факты фиксировались российской стороной, после чего отправлялись в США.

«В полночь с 7 на 8 мая начнет действовать 72-часовое перемирие по случаю 80-летия Великой Победы, объявленное президентом России Владимиром Путиным 28 апреля», — отметила Захарова.

Дипломат напомнила, что 3 мая Владимир Зеленский публично отказался поддержать эту инициативу и назвал это предложение «несерьезным».

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Захарова заметила, что украинский лидер угрожал участникам Парада Победы в Москве и гостям столицы, а когда осознал, что сел в «кровавую лужу», сразу же попытался переложить ответственность за возможные провокации на Россию.