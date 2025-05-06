Захарова анонсировала перемирие

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Скоро начнет действовать перемирие по случаю победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время трансляции внешнеполитического ведомства.

Захарова анонсировала перемирие
© РИА Новости

Она добавила, что президент Украины Владимир Зеленский отказался его принимать, назвав несерьезным. По ее словам, в отличие от России, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушали прекращение огня на Пасху, а также моратории ударов по энергетике.

«У Зеленского нет ничего святого, он надругался над своим дедом-героем войны, издеваясь над ветеранами, которые дожили до 80-летия победы», — заключила дипломат.

Ранее Зеленский заявил, что страна готова к прекращению огня «с любого дня» и минимум на месяц, чтобы положить конец конфликту. Он подчеркнул, что тишина нужна ежедневно, как и остановка боевых действий.

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