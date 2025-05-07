Захарова объяснила заявления Трампа о роли США во Второй мировой войне

Президент США Дональд Трамп гиперболизирует роль своей страны во Второй мировой войне, американский народ не знает собственной истории. Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Меня не отпускала эта мысль: почему он так пишет о Второй мировой войне? Почему он говорит о такой роли США? Почему он гиперболизирует? Понятно, что он такой человек, политик и бизнесмен такой. Он всегда таким был, все гиперболизировал, ко всему относится с гипертрофированной эмоцией. Он это не скрывает, он на этом сделал состояние и политическую карьеру», — порассуждала Захарова.

По ее мнению, сегодня Соединенные Штаты находятся в глубочайшем кризисе. Речь идет не только об экономике и политике, но и о нравственности, указала представитель МИД России.

Она отметила, что американский народ не знает собственной истории. Захарова предположила, что американцы «хуже знают собственную историю, нежели чем географию мировую».

До этого Трамп в соцсети Truth Social заявил, что США сделали для победы во Второй мировой войне «намного больше других стран». Кроме того, он отметил, что никто не был близок американцам по храбрости, силе и военному мастерству.

По его словам, США выиграли как Первую, так и Вторую мировые войны. В связи с этим американский лидер провозгласил 8 мая и 11 ноября днями Победы в своей стране. Он подчеркнул, что пришло время США «снова праздновать победы».