Возросшая популярность кефира, который пьет президент РФ Владимир Путин, говорит о консолидации общества и большой популярности главы государства. Это отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал сообщения, что россияне стали активно скупать кефир марки "Эковакино", который был замечен на столе у президента в документальном фильме о Путине на телеканале "Россия".