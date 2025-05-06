Возросшая популярность кефира, который пьет президент РФ Владимир Путин, говорит о консолидации общества и большой популярности главы государства. Это отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал сообщения, что россияне стали активно скупать кефир марки "Эковакино", который был замечен на столе у президента в документальном фильме о Путине на телеканале "Россия".
"Вы знаете, это же не кефир вызывает ажиотаж. Наверное, это проявление консолидации всего общества вокруг президента. Это популярность президента нашей страны, и это то, как люди внимательно относятся к главе своего государства", - сказал Песков.