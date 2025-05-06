Политолог рассказал, почему Путин снова поддержал Собянина

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), политолог Дмитрий Орлов рассказал, почему президент России Владимир Путин снова поддержал мэра Москвы Сергея Собянина. Тезисы он привел в своем Telegram-канале.

Напомним, что 5 мая Путин принял Собянина в Кремле. Градоначальник доложил президенту о развитии города и успехах в экономической и социальной сферах.

Орлов обратил внимание, что в ходе встречи с Собяниным Путин подчеркнул, что Москва традиционно демонстрирует хорошие показатели «практически по всем направлениям». Он отметил «большую динамику» и «хороший потенциал» московской экономики, которая играет в общей экономике страны ощутимую роль — более 21%.

«Сочетание эффективной поддержки промышленности и высокотехнологичных отраслей, модернизации социальной и транспортной инфраструктуры позволяет Москве постоянно расширять экономический потенциал, создавать комфортную среду для горожан и становиться драйвером роста для страны в целом, в том числе во взаимодействии с новыми регионами», — заявил Орлов.

Политолог также напомнил, что Москва заняла второе место крупнейших городских экономик по объему валового регионального продукта, уступив лишь Нью-Йорку. С 2019 года экономика российской столицы выросла на 26,9%, объем производства перерабатывающих отраслей — на 191,3%, а в высокотехнологических отраслях рост составил 221,5%. Политика московских властей позволяет привлекать инвестиции, увеличив вложения в основной капитал региона в два раза. Такая стратегия в долгосрочной перспективе обеспечивает конкурентные преимущества Москвы и появление новых рабочих мест.

Орлов заметил, что расширение возможностей экономики позволяет развивать социальную сферу в городе. Москвичи уже могут заметить повышение качества жизни, а столица остается одним из немногих субъектов РФ, где сохраняется естественный прирост населения. Для молодежи создается комфортная инфраструктура качественного образования: как в высших учебных заведениях, так и в колледжах. Социальная политика команды Собянина позволяет молодым жителям столицы чувствовать себя уверенно в будущем и расширяет кадровую базу.

Также московские специалисты сейчас играют существенную роль в восстановлении новых регионов России. В первую очередь речь идет о Донецке и Луганске, которые являются подшефными для Москвы. За два года в этих городах отремонтировано почти 2,3 тысячи зданий, 2 млн квадратных метров дорог и более 1 тысячи квадратных метров инженерных сетей.