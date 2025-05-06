Захарова высмеяла британских политиков из-за заявлений о подготовке к войне с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне публикаций в СМИ о тайной подготовке Великобритании к войне с Россией вспомнила нелепые моменты, которыми запомнились бывшие премьер-министры королевства Тереза Мэй, Борис Джонсон и Лиз Трасс.

Дипломат в своем Telegram-канале обратила внимание на публикацию британского издания The Telegraph о том, что в Лондоне тайно готовятся к прямому военному конфликту с Москвой "на фоне опасений, что страна не готова к войне".