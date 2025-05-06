Захарова высмеяла британских политиков из-за заявлений о подготовке к войне с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне публикаций в СМИ о тайной подготовке Великобритании к войне с Россией вспомнила нелепые моменты, которыми запомнились бывшие премьер-министры королевства Тереза Мэй, Борис Джонсон и Лиз Трасс.
Дипломат в своем Telegram-канале обратила внимание на публикацию британского издания The Telegraph о том, что в Лондоне тайно готовятся к прямому военному конфликту с Москвой "на фоне опасений, что страна не готова к войне".
"Оба принца и король поведут в бой британских банкиров, дизайнеров и, конечно, ученых. Лиз Трас на танке будет прикрывать свой тыл. Борис Джонсон десантируется с британскими флажками в руках. Добьет всех Тереза Мэй танцем и байками про "новичок", - иронично прокомментировала дипломат и прикрепила к публикации фотографии бывших британских премьеров, которые разошлись по сети в виде различных мемов.