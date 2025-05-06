В Госдуме дали Трампу совет по «Северным потокам»

Газета.Ru

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал главе Белого дома Дональду Трампу спросить у своего предшественника Джо Байдена, кто приказывал и как взрывали газопроводы «Северного потока». Его слова приводит РИА Новости.

«Трампу не следует далеко ходить и наводить тень на плетень. Достаточно вызвать к себе Байдена и все расспросить», — сказал он.

Шеремет назвал подрыв «Северных потоков» «террористическим актом». Он подчеркнул, что в уничтожении газопроводов в первую очередь были заинтересованы администрация Байдена, а также британцы.

«Это была хорошо спланированная западными спецслужбами операция — с использованием специального оборудования и обученных людей», — заключил депутат.

Накануне Дональд Трамп заявил, что Россия не имеет отношения к взрывам, которые произошли на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Он намекнул, что может узнать, кто их взорвал.

Кто взорвал «Северный поток»: 4 версии

Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что это могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно.

25 апреля 2025 года посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Москва до сих пор не получила от немецкой стороны результатов расследования подрывов «Северных потоков».

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