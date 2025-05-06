Практически все страны Европы ведут войну против России, и они вновь сплотились под нацистскими знаменами, поддерживая режим Владимира Зеленского на Украине.

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Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.

«Против России вновь ведет войну практически вся Европа, сплотившаяся под знаменем нацизма. Причем в прямом смысле этого слова, поскольку они поддерживают откровенно расистский и антироссийский режим Зеленского, проводящий шествия с факелами, бросающий в мясорубку бойцов с шевронами нацистских дивизий на рукавах», — отметил министр.

Лавров подчеркнул, что важно помнить о героях Великой Отечественной и Второй мировой войны, а также «о дипломатическом опыте тех времен, поскольку эти уроки бесценны».

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что европейские страны и Украина предпринимают попытки омрачить празднование 80-летней годовщины Победы. Также в ведомстве указали на тот факт, что список приглашенных Киевом стран Европы во многом совпадает с составом гитлеровской коалиции, воевавшей против СССР.