Желающим устроить провокации на 9 Мая европейцам надо молиться на мудрость российского руководства. Об этом заявил член Совфеда Андрей Климов, его слова приводит Life.ru.

По словам сенатора, если бы с аналогичными заявлениями и провокациями столкнулись США, то власти этой страны уже устроили бы «новую Хиросиму».

«Они (США) уже много чего наделали бы во всей этой округе (...) Здесь европейцам, особенно из Восточной Европы, Богу надо молиться, что у нас мудрые руководители», — подытожил политик.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Европу и Киев в попытке «изгадить» 80-летие Победы