Помощник президента России Юрий Ушаков, курирующий внешнеполитическую сферу, представит список иностранных гостей, которые прибудут в Москву в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет ТАСС.

Ожидается, что подробности огласят во вторник, 6 мая, отметило агентство.

В конце апреля РБК сообщило, что лидеры 19 государств заявили о планах присутствовать на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. В частности, в столице России ждут президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, лидеров Венесуэлы и Вьетнама Николаса Мадуро и То Лама, а также президента Кубы Мигеля Диас-Канеля и главу Сербии Александара Вучича. Кроме того, свое участие в параде 9 Мая в Москве подтвердили председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Словакии Роберт Фицо.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Кремль обнародует официальный список приглашенных на 9 Мая в Россию зарубежных гостей.

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До этого глава евродипломатии Кая Каллас предупредила страны ЕС и кандидатов, желающих стать частью политического объединения, о последствиях, которые ждут их в случае поездки на парад Победы в Москву.