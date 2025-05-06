Режим украинского лидера Владимира Зеленского падет после окончания конфликта на Украине. Об этом РИА Новости заявила сенатор от ДНР Наталья Никонорова.

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Как отметила сенатор, Зеленский показывает свою полную недоговороспособность на фоне мирного процесса по Украине. Киев нарушал мораторий на удары по энергообъектам, стремился сорвать пасхальное перемирие, отказался от трехдневного прекращения огня.

«Полагаю, что такие реакции связаны еще и с неминуемым закатом политической карьеры Зеленского после окончания украинского конфликта. Это отчаянная попытка удержаться у власти», — подчеркнула она.

В Швейцарии назвали последствие поражений ВСУ для Зеленского

До этого бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявлял, что каждое военное поражение ВСУ в рамках конфликта приближает падение нынешнего режима на Украине.

Как заметил военный, чем хуже ситуация на фронте для ВСУ, тем жестче становится отношение властей Украины к собственным гражданам.

Ранее в Британии отреагировали на шаги ЕС в отношении Украины.