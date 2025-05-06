Инициатива президента России Владимира Путина о временном перемирии к 80-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне сохраняет актуальность, соответствующие указания даны верховным главнокомандующим, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Инициатива президента Путина о временном перемирии на праздничные дни актуальна, и соответствующие указания даны верховным главнокомандующим», — сказал Песков в ходе брифинга.

В то же время он подчеркнул, что в Москве пока не получили конкретных заявлений Киева о готовности присоединиться к инициативе российской стороны.

28 апреля Путин объявил перемирие в зоне украинского конфликта в дни 80-летия Победы с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая.

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В Кремле подчеркнули, что Россия считает, что Киев должен присоединиться к объявленному Москвой перемирию.