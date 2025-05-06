Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» заявила, что Россия идёт вперёд, пока Британия думает о нанесении ей стратегического поражения.

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Таким образом дипломат прокомментировала участие украинских военных в параде в Лондоне в честь 80-летия Победы над нацистской Германией, подчеркнув, что Британия из века в век выбирает «не ту тактику».

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«Пока они думают как нам, с новыми технологическими возможностями, применяя техники интриги и провокации, в очередной раз объявить некое стратегическое поражение и его попытаться реализовать, Россия идёт вперёд», — цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее стало известно, что боевики ВСУ примут участие в параде в честь 80-летия победы над нацистской Германией в Лондоне. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал это кощунством.