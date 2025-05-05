В Кремле раскрыли сроки личной встречи Трампа и Путина

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы России по международным делам Алексей Чепа рассказал о том, когда может состояться встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По мнению Чепы, встреча политиков может пройти после 9 мая. При этом депутат добавил, что в данный момент Путин слишком занят вопросами, которые связаны с проведением празднования Дня Победы.

«Я думаю, что после праздника все это возможно», — заявил он.

Помимо этого Чепа также заявил, что встрече Путина и Трампа вряд ли помешают даже антироссийские настроения.

Ранее Трамп прокомментировал инициативу Путина по перемирию на День Победы.