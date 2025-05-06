Путин присвоил звание «Мать-героиня» трем россиянкам

Президент России Владимир Путин присвоил трем россиянкам звание «Мать-героиня» за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Как следует из документа, звание было присвоено Гавриленко Ольге Анатольевне из Свердловской области, Нуховой Калимат Абидовне из Республики Дагестан и Присекиной Анне Сергеевне из Свердловской области. Уточняется, что женщин наградили «за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей».

Путин вручил государственные награды

В апреле Владимир Путин подписал указ, по которому звание «Мать-героиня» присвоили шести жительницам страны. Кроме того, российские семьи были награждены орденом «Родительская слава».

«Мать-героиня» — высшая награда для женщин в России, которые воспитывают десять и более детей. Орден «Родительская слава» вручается россиянам за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.