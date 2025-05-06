Помощник Путина рассказал о реакции Трампа на предложение РФ о перемирии

США знают о предложении России по трехдневному перемирию в связи с Днем Победы, президент Дональд Трамп позитивно оценил этот шаг. Об этом рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Ушаков также отметил, что США прекрасно знают позицию России по Украине и понимают, каким образом можно было бы достичь долгосрочного мира, если ориентироваться на принципы Москвы. Он подчеркнул, что в ходе контактов России и США обсуждаются условия урегулирования, предложенные российским лидером Владимиром Путиным.

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