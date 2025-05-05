Захарова ответила на призыв украинского эксперта уничтожить ее с помощью ИИ

Захарова ответила на призыв украинского политэксперта уничтожить ее с помощью ИИ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у украинских политэкспертов не осталось ни своего интеллекта, ни того, что делает мужчину мужчиной.
В своем Telegram-канале она обратила внимание на слова украинского политэксперта Тараса Березовца, что "искусственный интеллект нужно использовать для того, чтобы уничтожить Захарову и [президента РФ Владимира] Путина".
"Когда своего не осталось ни интеллекта, ни земли, ни ресурсов, ни того, что и делает мужчину мужчиной", - отметила дипломат в ответ.