Захарова ответила на призыв украинского эксперта уничтожить ее с помощью ИИ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у украинских политэкспертов не осталось ни своего интеллекта, ни того, что делает мужчину мужчиной.

В своем Telegram-канале она обратила внимание на слова украинского политэксперта Тараса Березовца, что "искусственный интеллект нужно использовать для того, чтобы уничтожить Захарову и [президента РФ Владимира] Путина".