Результаты первого тура президентских выборов в Румынии, на которых лидирует руководитель правой партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион, свидетельствуют о том, что румыны продолжают выбирать суверенитет страны и национальные интересы, а не кандидатов и цели, навязываемые Брюсселем. Об этом у себя в Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Первый тур президентских выборов в Румынии прошел 4 мая. По данным ЦИК, Симион набрал 41% голосов, заняв первое место. На втором месте с 21% голосов располагается мэр Бухареста Никушор Дан, а на третьем месте с 20,1% голосов находится представитель нынешней правящей коалиции Крина Антонеску. Второй тур пройдет 18 мая.

Комментируя итоги первого тура президентских выборов в Румынии, Слуцкий указал, что Симиона, «как и "отмененного" при вмешательстве извне кандидата Кэлина Джорджеску, вряд ли можно назвать удобной фигурой для ЕС», поскольку он выступает за отказ от «любой военной поддержки любой страны», включая Украину.

«При этом его нельзя назвать противником НАТО. Своим приоритетом лидер гонки считает укрепление позиций Румынии в Евросоюзе. Настрой румын очевиден: они продолжают выбирать суверенитет страны и национальные интересы, а не кандидатов и цели, навязываемые Брюсселем. В этом плане показательно отставание от Симиона практически вдвое мэра Бухареста Никушора Дана, настроенного в пользу поддержки войны до последнего украинца», — написал Слуцкий.

Он отметил, что в Еврокомиссии результаты первого тура президентских выборов в Румынии предпочли не комментировать, однако они являются «еще одним звонком для Брюсселя о том, что в странах старого Света все чаще побеждают евроскептики и ультраправые и все меньше европейцев выступают с позиций "единства", стремительно превращающегося в диктатуру брюссельских бюрократов».