Экс-депутат назвала условия переименования Волгограда в Сталинград

По решению правительства с 30 апреля аэропорт «Гумрак» в Волгограде называется «Сталинградом», однако сам город переименовывать не стали. Условия для возвращения региональной столице исторического названия перечислили эксперты, опрошенные «Ведомостями».

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По словам юриста Гарегина Митина, для переименования Волгограда необходим референдум. Для его проведения, отметила экс-депутат гордумы Волгограда Ирина Карева, ветеранское сообщество либо другая инициативная группа должна обратиться с соответствующей идеей в региональный парламент, после чего тот в течение пяти дней обязан направить ее градоначальнику или в городскую думу, продолжил юрист. В дальнейшем областная дума принимает решение о том, чтобы референдум состоялся, а проводит его областная избирательная комиссия. Карева подчеркнула, что весь процесс от начала до конца занимает до полугода и «за неделю не делается».

Член «Единой России», представляющий Волгоградскую область в Госдуме депутат Олег Савченко заявил, что память о подвиге советских воинов в Сталинградской битве уже увековечена в названиях улиц, мемориалах и других объектах и возвращение Волгограду прежнего наименования будет излишней мерой. Он уточнил, что для большинства местных жителей лучшая память — это процветание города. Переименование же Волгограда может поднять вопросы о переименовании Петербурга, Екатеринбурга и других городов, добавил Савченко.

Политолог Александр Сайгин убежден, что тех, кто действительно продвигает идею о переименовании Волгограда в Сталинград, не очень много, и они не особо активны в своих действиях. На данный момент обсуждение соответствующего вопроса скорее представляет собой ежегодный ритуал, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

«Особой политической необходимости в этом нет, и мечты о переименовании в Волгограде нет», — заключил он.

Ранее в мае стало известно, что лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов поддержал идею о переименовании Волгограда в Сталинград. По его словам, горожане на протяжении длительного времени настаивают на принятии этого указа. Зюганов добавил, что на месте президента Владимира Путина переименовал бы Волгоград в Сталинград к 80-й годовщине Победы 9 мая.