Путин встретится с Кадыровым на фоне сообщений об отставке главы Чечни

Президент России Владимир Путин встретится с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Сообщение пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова передает ТАСС.

6 мая в сети распространились сообщения о якобы просьбе Кадырова об отставке с поста руководителя республики. Затем Кадыров заявил, что его слова были неверно поняты.

Встреча Путина и Кадырова состоится 7 мая, уточнил Песков. Каких-либо сведений о темах беседы представитель Кремля не привел.

Кадыров разъяснил свои слова об отставке

7 мая глава Чечни сообщил о получении награды от замглавы федерального казначейства Эли Исаева. «Было очень приятно получить (...) ведомственную награду Федерального казначейства — медаль имени В.А. Татаринова. Я в свою очередь наградил Эли Абубакаровича Почетной грамотой Главы ЧР», — написал Кадыров.