В Совфеде заявили о попытках пересмотра итогов Второй мировой войны на Западе

Накануне празднования 80-летия Победы на Западе фиксируется все больше попыток пересмотра итогов Второй мировой войны. Об этом у себя в Telegram-канале заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

В частности, по его словам, попытки пересмотра итогов Второй мировой войны активно ведутся в Германии, где обсуждается недопуск представителей РФ и Белоруссии в берлинский Трептов-парк и к памятникам на Зееловских высотах, и США, где американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «сделали для победы больше, чем любая другая страна».

«Для фальсификаторов истории нет границ. Они готовы спекулировать даже на вопросе об участии стран СНГ, бывших республик СССР, в Великой Отечественной войне. Нашим соседям навязывают западный взгляд на историю войны. Проплаченные эксперты рассказывают байки потомкам победителей. Доказывают, что это была не их война, оспаривают сам термин "Великая Отечественная", очерняют доблестную Красную Армию, оправдывают коллаборантов и так далее», — написал Джабаров.

На этом фоне сенатор указал на важность проведения как можно большего количества мероприятий в память о Великой Отечественной войне в странах СНГ, где «живут потомки победителей». Кроме того Джабаров напомнил об инициативе спикера Совфеда Валентины Матвиенко о необходимости обсуждения вопроса сохранения исторической памяти о ВОВ на уровне государств СНГ.