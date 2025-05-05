В Москве умер депутат Госдумы

Депутат Государственной думы от Республики Башкортостан и бывший мэр Уфы Павел Качкаев скончался на 74-м году жизни.

Об этом в понедельник, 5 мая, сообщил депутат регионального Госсобрания Рустем Ахмадинуров.

— Скончался депутат Госдумы России Павел Рюрикович Качкаев. Это был лучший, по моему мнению, мэр Уфы за всю историю и один из самых человечных современных политиков. Последние шесть лет болели с ним вместе на домашних матчах за «Салават Юлаев», который он очень любил, — написал Ахмадинуров в своем Telegram-канале.

Депутат выразил соболезнования родным и близким парламентария.

Качкаев был мэром Уфы с 2003 по 2011 год. После ухода с должности главы города стал депутатом Госдумы от Башкирии.