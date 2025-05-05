Глава Дагестана обратился к россиянам после перестрелки в Махачкале
Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к россиянам после перестрелки в Махачкале и призвал жителей и гостей столицы региона к осторожности. Заявление чиновника опубликовано в Telegram.
Также Меликов призвал махчкалинцев не распространять кадры перестрелки.
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«Прошу соблюдать спокойствие и элементарные меры безопасности (...) Кроме того, прошу не снимать и не выкладывать в сеть фото или видеоматериалы и доверять только проверенной информации», — написал в блоге глава Дагестана.