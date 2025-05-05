Глава Дагестана обратился к россиянам после перестрелки в Махачкале

Lenta.ru

Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к россиянам после перестрелки в Махачкале и призвал жителей и гостей столицы региона к осторожности. Заявление чиновника опубликовано в Telegram.

Глава Дагестана обратился к россиянам после перестрелки в Махачкале
© РИА Новости

Также Меликов призвал махчкалинцев не распространять кадры перестрелки.

В МВД Дагестана сделали заявление после расстрела сотрудников ГИБДД

«Прошу соблюдать спокойствие и элементарные меры безопасности (...) Кроме того, прошу не снимать и не выкладывать в сеть фото или видеоматериалы и доверять только проверенной информации», — написал в блоге глава Дагестана.
Политика
Сергей Меликов
Республика Дагестан
Махачкала