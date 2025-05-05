Глава Дагестана обратился к россиянам после перестрелки в Махачкале

Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к россиянам после перестрелки в Махачкале и призвал жителей и гостей столицы региона к осторожности. Заявление чиновника опубликовано в Telegram.

Также Меликов призвал махчкалинцев не распространять кадры перестрелки.

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