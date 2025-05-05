Москвичи-долгожители и помощь Донецку: главное о встрече Путина с Собяниным
Президент РФ Владимир Путин 5 мая провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. В ходе встречи Собянин рассказал о росте продолжительности жизни москвичей, а Путин отметил темпы развития столицы, сообщается на сайте Кремля.
О росте экономике и втором месте после Нью-Йорка
Собянин сообщил, что за последний год экономика Москвы продемонстрировала рост на 5,5 процента, а за последние шесть лет - на 25 процентов. Мэр отметил, что иногда именно «непростые ситуации» помогают стимулировать экономику.
Путин подчеркнул, что Москва традиционно демонстрирует очень хорошие показатели почти по всем направлениям, в том числе по инвестициям. Он отметил, что доля Москвы в экономике страны превышает 21 процент.
«По паритету покупательной способности Москва заняла среди крупных мегаполисов мира второе место после Нью-Йорка, да и разница не очень большая», - указал президент РФ.
О продолжительности жизни москвичей
Мэр Москвы рассказал, что средняя продолжительность жизни жителей столицы приблизилась к отметке в 80 лет. Это стало результатом развития экономики, сферы здравоохранения и здорового образа жизни москвичей, отметил Собянин. В прошлом году показатель составлял 79,5 года.
«Это хороший европейский результат, мировой результат в целом», - подчеркнул Собянин.
О школах и поликлиниках
Собянин рассказал, что в 2025 году в Москве завершится программа реконструкции и модернизации поликлиник. Мэр указал, что 350 поликлиник столицы находились в ветхом состоянии, по итогам 2024 года их осталось «совсем немного».
«То же самое происходит по стационарам. Конечно, там ситуация сложнее: нам предстоит около 1 миллиона квадратных метров новых стационаров построить и примерно столько же реконструировать. Мы тоже начали эту программу», - сообщил Собянин, отметив, что на завершение проекта уйдет три-четыре года.
Также глава города отметил, что через несколько лет все школы Москвы станут современными. В соответствии с национальным проектом в столице будут строить по 60 образовательных учреждений и реконструировать еще по сто школ.
О помощи Донецку и Луганску
Собянин сообщил, что в 2025 году Москва продолжает помогать городам-побратимам Донецку и Луганску. Московское правительство осуществляет программу поддержки инфраструктуры и реконструкции этих городов.
«Более двух тысяч объектов реконструировали, восстановили более тысячи километров инженерных сетей, миллионы квадратных метров дорог. <...> Сейчас начали переходить уже к благоустройству общественных пространств: парков, дорог, улиц и так далее», - заключил Собянин.