Москвичи-долгожители и помощь Донецку: главное о встрече Путина с Собяниным

Президент РФ Владимир Путин 5 мая провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. В ходе встречи Собянин рассказал о росте продолжительности жизни москвичей, а Путин отметил темпы развития столицы, сообщается на сайте Кремля.

О росте экономике и втором месте после Нью-Йорка

Собянин сообщил, что за последний год экономика Москвы продемонстрировала рост на 5,5 процента, а за последние шесть лет - на 25 процентов. Мэр отметил, что иногда именно «непростые ситуации» помогают стимулировать экономику.

Путин подчеркнул, что Москва традиционно демонстрирует очень хорошие показатели почти по всем направлениям, в том числе по инвестициям. Он отметил, что доля Москвы в экономике страны превышает 21 процент.

«По паритету покупательной способности Москва заняла среди крупных мегаполисов мира второе место после Нью-Йорка, да и разница не очень большая», - указал президент РФ.

О продолжительности жизни москвичей

Мэр Москвы рассказал, что средняя продолжительность жизни жителей столицы приблизилась к отметке в 80 лет. Это стало результатом развития экономики, сферы здравоохранения и здорового образа жизни москвичей, отметил Собянин. В прошлом году показатель составлял 79,5 года.

«Это хороший европейский результат, мировой результат в целом», - подчеркнул Собянин.

О школах и поликлиниках

Собянин рассказал, что в 2025 году в Москве завершится программа реконструкции и модернизации поликлиник. Мэр указал, что 350 поликлиник столицы находились в ветхом состоянии, по итогам 2024 года их осталось «совсем немного».

«То же самое происходит по стационарам. Конечно, там ситуация сложнее: нам предстоит около 1 миллиона квадратных метров новых стационаров построить и примерно столько же реконструировать. Мы тоже начали эту программу», - сообщил Собянин, отметив, что на завершение проекта уйдет три-четыре года.

Также глава города отметил, что через несколько лет все школы Москвы станут современными. В соответствии с национальным проектом в столице будут строить по 60 образовательных учреждений и реконструировать еще по сто школ.

О помощи Донецку и Луганску

Собянин сообщил, что в 2025 году Москва продолжает помогать городам-побратимам Донецку и Луганску. Московское правительство осуществляет программу поддержки инфраструктуры и реконструкции этих городов.