СВР РФ: Европа продолжает потакать киевскому режиму

Европа продолжает придерживаться реваншистских подходов к 80-й годовщине Победы над гитлеровской Германией и потакать авантюрным инициативам киевского режима. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"Европа, несмотря на осознание угроз собственной репутации, продолжает придерживаться реваншистских подходов к 80-й годовщине Победы над фашистской Германией и потакать авантюрным инициативам неонацистского киевского режима. Именно так следует трактовать решение властей ФРГ не допускать послов РФ и Белоруссии на памятные мероприятия по всей стране", - подчеркнули в пресс-бюро.