О встрече Путина с Трампом и «напряженной неделе»: главные заявления Пескова

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 5 мая ответил на вопросы журналистов о конфликте Индии и Пакистана, планах президента России Владимира Путина и его возможной встрече с главой США Дональдом Трампом. «Рамблер» собрал главные заявления Пескова.

О конфликте Индии и Пакистана

Песков подчеркнул, что Москва дорожит отношениями и с Дели, и с Исламабадом, передает РИА Новости. Российские власти рассчитывают, что стороны смогут договориться о мерах, которые позволят «снизить градус напряжения» на границе.

«Индия - наш стратегический партнер. Пакистан также является нашим партнером во многих делах», - отметил Песков.

О планах Путина

Песков сообщил, что в понедельник, 5 мая, у президента РФ запланирован международный телефонный разговор, сообщает РИА Новости. С кем именно, Песков не уточнил.

Пресс-секретарь президента добавил, что 5 мая у Путина будет несколько двусторонних бесед, в том числе встреча с мэром Москвы Сергеем Собяниным, передает ТАСС. Другие встречи президента носят непубличный, закрытый характер, подчеркнул Песков.

Также он сообщил, что график Путина во вторую половину недели будет напряженным. У президента РФ будет «очень много» двусторонних встреч - официальные визиты, а также сам День Победы «со всеми протокольными мероприятиями» и большим количеством гостей.

О встрече Путина с Трампом

По словам Пескова, Кремль считает востребованной встречу Путина и Трампа. Однако эта встреча должна быть хорошо подготовлена, подчеркнул представитель Кремля.

«Такая встреча явно на слуху. Во многом, мы считаем, она, конечно же, необходима», - сказал Песков.

Он добавил, что проведение встречи требует усилий «на самых разных экспертных уровнях», а также продолжения контактов между Москвой и Вашингтоном. Песков отметил, что «пока какой-то конкретики на этот счет нет».

Ранее Трамп заявил о возможной встрече с Путиным в Саудовской Аравии в середине мая. Песков сообщил, что в графике Путина нет поездок на Ближний Восток в ближайшее время.

Об отношениях с Германией

Песков заявил, что Россия готова к взаимовыгодным отношениям с любыми странами, в том числе с Германией, сообщает ТАСС. Москва будет внимательно изучать как заявления, так и действия нового немецкого канцлера Фридриха Мерца, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ. Он добавил, что пока в своих заявлениях Мерц не сигнализирует о «готовности идти по пути нормализации двусторонних отношений».

О неонацизме в Европе

Песков заявил, что в Европе наблюдаются «достаточно существенные» проявления неонацизма. Это, по его мнению, справедливо пугает самих жителей ЕС.

О военных КНДР на параде 9 Мая

Представитель Кремля заявил, что пока у него нет информации о том, могут ли военные из Северной Кореи принять участие в параде в честь Дня Победы, который пройдет в Москве. Песков пообещал сообщить, если у него появятся данные по этому вопросу.

О соглашении Украины с США

Песков отметил, что российские власти не знакомы с содержанием соглашения Украины и США по минеральным ресурсам. По его словам, Москве пока «не совсем понятно, о чем идет речь», потребуется провести анализ этого документа.