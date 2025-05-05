В Кремле назвали Москву крупнейшим с точки зрения успехов регионом РФ

Москва является крупнейшим с точки зрения успехов регионом России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Собственно, крупнейший с точки зрения экономики, ну, и, наверное, с точки зрения успехов субъект Российской Федерации – наш столичный регион. Поэтому, естественно, президент (Владимир Путин. – Прим. ред.) общается с (мэром Москвы Сергеем. – Прим. ред.) Собяниным регулярно, постоянно", – сказал представитель Кремля.

Также он отметил, что 5 мая запланирована встреча Собянина с Путиным. По его словам, другие запланированные встречи президента РФ носят непубличный, закрытый характер. Параллельно у Путина в планах стоит проведение международного телефонного разговора.

Ранее стало известно, что Москва возглавила 30 национальных рейтингов городов и регионов РФ по итогам 2024 года. Столица доказала высокий уровень развития экономики, технологий. Город подтвердил весомые успехи в улучшении экологической ситуации, создании благоприятного инвестиционного климата и повышении качества жизни горожан.

Например, в рейтинге качества жизни Москва заняла лидирующую позицию четвертый раз подряд, а в Национальном рейтинге инвестиционного климата в субъектах РФ мегаполис взял первое место шестой раз.