Песков: Европа вводит санкции в отношении сил, которые не укладываются в мейнстрим

Россия не будет вмешиваться в ситуацию с признанием "Альтернативы для Германии" (АдГ) экстремистской партией, это внутреннее дело ФРГ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Это можно воспринимать так: с одной стороны, это внутреннее дело Германии и мы не имеем ни права, ни намерения туда вмешиваться", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос относительно признания АдГ экстремистской партией.

Европа вводит рестриктивные меры в отношении тех политических сил и персон, которые не укладываются в мейнстрим, считает Песков.

"Сам по себе европейский политический ландшафт полон разных рестриктивных мер в отношении тех политических сил и персон, которые не укладываются со своими убеждениями в доминирующий мейнстрим", - сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС по поводу признания партии "Альтернатива для Германии" экстремистской.

Ранее Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ классифицировало "Альтернативу для Германии" как правоэкстремистскую организацию, идеология которой несовместима с демократическими свободами. Решение открывает для властей возможность слежки за членами партии вплоть до прослушивания телефонов.

Организация пока не запрещается - это может сделать только федеральный конституционный суд. В случае запрета АдГ станет третьей в истории ФРГ запрещенной партией - после Социалистической имперской партии, объединявшей бывших нацистов, в 1952 году и Коммунистической партии Германии в 1956 году.

На досрочных выборах в Бундестаг 23 февраля АдГ впервые в своей истории заняла второе место.