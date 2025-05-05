Песков: РФ не вмешивается в ситуацию с признанием АдГ экстремистской партией

Россия не будет вмешиваться в ситуацию с признанием "Альтернативы для Германии" (АдГ) экстремистской партией, это внутреннее дело ФРГ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Это можно воспринимать так: с одной стороны, это внутреннее дело Германии и мы не имеем ни права, ни намерения туда вмешиваться", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос относительно признания АдГ экстремистской партией.

Европа вводит рестриктивные меры в отношении тех политических сил и персон, которые не укладываются в мейнстрим, считает Песков.

"Сам по себе европейский политический ландшафт полон разных рестриктивных мер в отношении тех политических сил и персон, которые не укладываются со своими убеждениями в доминирующий мейнстрим", - сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС по поводу признания партии "Альтернатива для Германии" экстремистской.