Сделано в России: что изменилось в стране за 25 лет при Путине

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Материнский капитал

Сделано в России: что изменилось в стране за 25 лет при Путине
© РИА Новости

Про маткапитал шутят в КВН, обсуждают его на телешоу, каждый год свои идеи предлагают депутаты. Тема стала народной, превратилась в один из символов социального характера государства, хотя до Путина никакого материнского капитала не было.

С дебютного 2007 года размер выплаты вырос с 250 тыс. рублей до 912 тыс. рублей, и выдается она теперь уже начиная с первого ребенка.

"Я когда-то придумал этот материнский капитал просто потому, что совсем было тяжело жить людям с двумя и более детьми", — пояснял Путин.

По словам президента, маткапитал — "уникальное изобретение, которого нет нигде в мире". Но с именем Путина связаны и другие демографические меры: федеральный статус многодетных семей, единое пособие на ребенка, льготная ипотека, возвращение звания "Мать-героиня" и сохранение декретных выплат при выходе матери на работу.

Старый новый гимн

Нынешний гимн достался России от СССР через период безмолвной "Патриотической песни" Михаила Глинки. Целое десятилетие в России гимн было не спеть — не было слов. Путин исправил ситуацию, а заодно вернул музыку Александра Александрова, на которой выросло несколько поколений советских людей, включая самого президента.

"Я хочу обратиться к тем, кто не согласен с этим решением. Я прошу вас не драматизировать события, <...> не раскалывать общество в очередной раз. Если мы согласимся с тем, что никак нельзя использовать символы предыдущих эпох, в том числе эпохи советской, то мы тогда должны признать, что целое поколение наших сограждан, наши матери и отцы прожили бесполезную, бессмысленную жизнь, что они прожили эту жизнь напрасно. Я не могу с этим согласиться ни головой, ни сердцем", — говорил Путин.

Слова "Россия — священная наша держава…" написал автор стихов советского гимна Сергей Михалков.

Президент уверен: из советских времен надо брать все самое лучшее. Позднее при нем были воссозданы ГТО и общество "Знание", возрождено звание Героя Труда, продолжены традиции пионерии — их развивает Движение первых.

Старые новые регионы

В предыдущий раз страна увеличивалась за 50 с лишним лет до Путина, затем все только расползалось. Распад СССР президент называл крупнейшей геополитической катастрофой, поясняя, что "25 млн русских людей в одночасье оказались за границей". И возродил традицию собирания земель.

О том, что в сознании россиян Крым никуда и не уходил, говорит моментально взлетевший в 2014 году лозунг — "Крым наш".

В первый же сезон после воссоединения с Россией полуостров посетило 4 млн туристов с "материка". А семь лет спустя Россия побила всесоюзный рекорд — в Крым приехали 9,4 млн путешественников. Теперь на карте страны у Крыма появились северные соседи — Донбасс и Новороссия.

"Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу", — подчеркивал Путин.

Еще в начале своей президентской карьеры Путин вернул полный контроль над Чечней и поделил страну на федеральные округа с полпредами. Некоторые регионы были объединены. Проведена реформа Совфеда: в верхней палате перестали заседать губернаторы. Россия стала по-настоящему единой.

Сокращение срока службы в армии

Из 1990-х российская армия вышла с плохим имиджем — больше половины граждан относились к ней отрицательно. Причиной тому стали задержки зарплат и пенсий военным, утрата боеспособности, дедовщина. Реформы 2000-х должны были не только решить накопившиеся проблемы, но и поменять восприятие. Основная роль в армии — у профессиональных военных. Призывники же должны заниматься "исключительно военной учебой и подготовкой", поэтому им не нужно служить два года.

"Все это позволяет нам сократить срок службы по призыву до 12 месяцев", — заявил Путин в послании парламенту в 2006 году. После сокращения срок службы не увеличивался, несмотря ни на какие внешнеполитические события и угрозы.

Среди других оборонных реформ — введение альтернативной службы по выбору призывников (2004) и формирование Росгвардии (2016) вместо внутренних войск МВД.

Символы Победы

Сейчас георгиевская ленточка — народный символ Победы не только в России, но и в дружественном зарубежье. Но раньше ее не наделяли таким значением. Началось все с общественной акции в 2005 году — а уже два года спустя с оранжево-черной лентой на лацканах появились Владимир Путин и Дмитрий Медведев.

Еще моложе — движение "Бессмертный полк". Впервые акцию провели томские журналисты в 2012 году. Уже к 2014-му она стала международной, а в 2015-м к шествию присоединился президент.

Теперь георгиевская ленточка и "Бессмертный полк" — уже часть национального культурного кода.

"Для нас это дань памяти нашим павшим солдатам в период войны, выражение глубокой признательности ветеранам, поколению победителей — нашим отцам, дедам, прадедам", — говорил Путин о памятных мероприятиях ко Дню Победы.

Быстрее, выше, сильнее

Олимпиада-2014 во многом была детищем Путина, но главное — самими Играми все не ограничилось. "Это будет служить людям еще не одно десятилетие, а может быть, и не одно столетие", — сказал Путин об олимпийском наследии Сочи, ставшем курортом мирового уровня.

На месте Олимпийского парка после Игр предлагали построить казино и рынок, но по решению президента здесь появились передовой образовательный центр "Сириус" и одноименная федеральная территория.

Чемпионат мира по футболу 2018 года оставил после себя стадионы, благоустроенные парки и память об отбитом в матче с испанцами пенальти. При Путине в России появилась Континентальная хоккейная лига и любительская Ночная хоккейная лига, уже упоминавшийся комплекс ГТО и большая программа строительства физкультурно-оздоровительных комплексов по всей стране. Воркауты заполнили дворы, а за мучения в фитнес-залах теперь можно оформить налоговый вычет.

В институт без блата

"У ЕГЭ есть много минусов, я знаю. Но для детей с периферии открываются возможности учиться в ведущих высших школах страны", — говорил Путин, выдержавший немало критики в адрес единого госэкзамена.

Сейчас эти буквы значат многое в судьбе каждого школьника и их родителей, но до ЕГЭ рецептом поступления в хороший вуз считался блат. Результаты в аттестатах и на выпускных экзаменах критиковали за субъективность. Студенты из регионов жаловались, что им сложно поступить в столицу.

"Количество талантливых ребят с периферии, которые попадают в престижные вузы, кратно выросло по сравнению с тем, что было до ЕГЭ", — объяснял президент. Отказываться от единого госэкзамена в России не собираются, только совершенствовать.

Параллельно в 2003 году Россия присоединилась к Болонской системе. В вузах ввели бакалавриат и магистратуру по "общеевропейскому" образцу. Но многие институты не хотели переходить на новую систему, называя ее неэффективной. А после того, как в 2022 году Россию вычеркнули из Болонского процесса по политическим мотивам, окончательно было решено уходить от западных стандартов и формировать национальные.

Стабильные финансы

В 1990-е Россия жила с постоянной "бюджетной дырой" — запаса денег нет, обязательств много, но они не выполняются. Выплаты пенсионерам и госслужащим постоянно задерживались. C 2004 года Россия перестала жить "от зарплаты до зарплаты" — был создан Стабилизационный фонд. Идея была в том, чтобы складывать туда финансовые излишки (в основном нефтяные), а тратить их по необходимости.

Эту идею критиковали и "справа", и "слева", но Путин оказался прав, и фонд не раз затем выручал страну в годы кризисов. За 20 лет Стабфонд разделялся, объединялся, переименовывался, но механизм сохраняется до сих пор — сейчас это Фонд национального благосостояния.

"Такого рода разделение бюджета позволит предотвратить "проедание" дополнительных доходов", — отмечал Путин.

Чтобы лучше планировать ситуацию, с 2007 года Россия перешла на трехлетний бюджет. А теперь она составляет и шестилетний финансовый план.

Средние же зарплаты в России при Путине выросли в 40 раз, что значительно больше инфляции.

Для остального есть "Мир"

Путин ввел страну в клуб немногих стран, имеющих собственную платежную систему. Изначально культура банковских карт приживалась в России нулевых под лозунгом: "...для всего остального есть MasterCard". В 2016 году на долю этой системы приходилось 49,4% всех выпущенных в РФ карт. Еще 44,7% было у Visa. Вряд ли тогда кто-то предполагал, что шесть лет спустя Россию полностью отключат от международных платежей.

Но Кремль после крымских событий и санкций решил подстраховаться и формировать национальную систему "Мир".

В 2021 году уже треть выпущенных карт были российскими. А сейчас по системе "Мир" совершается две трети платежей в стране.

"Что касается платежной системы "Мир" — это в известной степени успех. Она работает хорошо, уверенно. Работала бы еще лучше, еще шире, если бы ей не создавали искусственных препятствий для развития. Но даже несмотря на это <...>, она развивается, и мы будем тиражировать успех подобного рода", — говорил Путин.

Скоро Россия будет массово осваивать новую форму национальной валюты: цифровой рубль. Он не отменяет ни карты, ни наличные. Просто у россиян будет единый электронный кошелек, защищаемый ЦБ, предполагающий более низкие тарифы и пополняемый в приложении любого банка.

Облачное государство

Страна, в которой к началу 2000-х высшим достижением цифровизации были пиратские диски на развалах Горбушки, при Путине стала цифровым лидером. Сейчас оформить паспорт, заказать справки, устроить ребенка в детский сад, зарегистрировать машину, проверить штрафы, заплатить налоги можно за пару минут через "Госуслуги". За 15 лет пользователями портала стали 112 млн россиян — это больше 90% взрослого населения.

"Мы в числе безусловных мировых лидеров, и это факт. Нужно укреплять эти позиции и идти дальше", — говорил Путин об успехах цифровизации.

Это касается не только госуслуг. Россиянам доступны платежи улыбкой, круглосуточная и бесконтактная доставка, удаленное оформление ипотеки, системы "Умный город". А еще — национальный поисковик, свои соцсети и видеохостинги и даже электронное голосование.

"Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее. Мы единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе победим!" — заявил Путин год назад на своей пятой инаугурации.

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