Депутат Шеремет: Зеленскому не стоит мнить себя неприкасаемым

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал Владимира Зеленского не мнить себя неприкасаемым.

«Угрожающему всему миру взращенному Западом диктатору Зеленскому не стоит мнить себя неприкасаемым», — так депутат в беседе с РИА Новости прокомментировал угрозы главы киевского режима в адрес участников парада Победы в Москве.

По словам Шеремета, Зеленского ждёт наказание за все его преступления — он не сможет уйти от ответственности, «спрятавшись в своём бункере».

Аналитик Александр Меркурис назвал блефом заявления Зеленского с угрозами мировым лидерам, которые посетят Москву 9 мая.