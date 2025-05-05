Хинштейн раскритиковал решение чиновника привлечь сотрудников в выходной убирать мемориал

Газета.Ru

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн осудил решение чиновника, решившего отправить подчиненных на уборку мемориала в парке «Патриот»‎ в выходной день. Соответствующее заявление глава региона сделал на заседании областного правительства, его слова передает РИА Новости.

Хинштейн осудил решение привлечь работников к уборке мемориала в выходной
© РИА Новости

До этого глава региона поручил врио министра природных ресурсов региона Александру Володько лично восстановить плитку в парке, а также выкопать на клумбах бурьян. Володько на это ответил, что в ближайшие выходные организует для сотрудников ведомства субботник в парке.

«Если какие-то сложности, я готов сам туда выйти и взять в руки тот мастерок, который я вам поручал взять неделю назад, а не отправлять туда своих подчиненных, которые, как вы сейчас говорите, вдруг воспылали желанием поработать в выходной день»‎, — сказал Хинштейн.

По его словам, очевидно, что все было не так, и отметил, что в ситуации будут разбираться детально. Как уточняется, ранее на состояние парка «Патриот» в Курске жаловались местные жители.

В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Торжества пройдут по всей России. Всего более 170 событий вошли в план мероприятий, приуроченных к памятной дате. Среди ключевых событий — акции «Свеча памяти», «Сад памяти», «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк».

Особое внимание уделят мероприятиям по случаю важных сражений. По словам министра культуры Ольги Любимовой, празднование 80-летия Победы станет самым масштабным за прошедшие десятилетия.

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