Хинштейн осудил решение привлечь работников к уборке мемориала в выходной

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн осудил решение чиновника, решившего отправить подчиненных на уборку мемориала в парке «Патриот»‎ в выходной день. Соответствующее заявление глава региона сделал на заседании областного правительства, его слова передает РИА Новости.

До этого глава региона поручил врио министра природных ресурсов региона Александру Володько лично восстановить плитку в парке, а также выкопать на клумбах бурьян. Володько на это ответил, что в ближайшие выходные организует для сотрудников ведомства субботник в парке.

«Если какие-то сложности, я готов сам туда выйти и взять в руки тот мастерок, который я вам поручал взять неделю назад, а не отправлять туда своих подчиненных, которые, как вы сейчас говорите, вдруг воспылали желанием поработать в выходной день»‎, — сказал Хинштейн.

По его словам, очевидно, что все было не так, и отметил, что в ситуации будут разбираться детально. Как уточняется, ранее на состояние парка «Патриот» в Курске жаловались местные жители.

В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Торжества пройдут по всей России. Всего более 170 событий вошли в план мероприятий, приуроченных к памятной дате. Среди ключевых событий — акции «Свеча памяти», «Сад памяти», «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк».

Особое внимание уделят мероприятиям по случаю важных сражений. По словам министра культуры Ольги Любимовой, празднование 80-летия Победы станет самым масштабным за прошедшие десятилетия.