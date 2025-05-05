Россиянам напомнили про короткую рабочую неделю с 5 мая

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов напомнил в беседе с RT, что после выходных с 1 по 4 мая, связанных с Праздником Весны и Труда, следует всего три рабочих дня — с 5 по 7 мая.

«Май 2025 года устроен так, что первая половина месяца почти не даёт войти в обычный рабочий ритм. После выходных с 1 по 4 мая, связанных с Праздником Весны и Труда, следует всего три рабочих дня — с 5 по 7 мая. Затем снова наступают длинные выходные с 8 по 11 мая, на этот раз по случаю Дня Победы. Итого две короткие рабочие недели, разделённые почти непрерывной чередой нерабочих дней», — сказал депутат.

Те, кто работает по стандартному графику, могут воспользоваться этим, чтобы немного восстановиться без оформления отпуска, отметил Гаврилов.

«Хотя производственный ритм сбивается, для многих это шанс разгрести накопившиеся бытовые задачи или просто отдохнуть. Тем, кто трудится в непрерывном режиме, наоборот, приходится перестраивать графики и подменять друг друга», — сказала парламентарий.

Ранее карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова рассказала в беседе с RT об эффективных методах восстановления продуктивности после майских праздников.