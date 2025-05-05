Эксперт оценил слова Путина о преемнике

Слова президента России Владимира Путина о преемнике могли быть частью стратегии «бить по траве, чтобы вспугнуть змею». Об этом заявил в своем Telegram-канале социальный технолог Роман Алехин.

По его словам, заявление главы государства уже «обсудили все».

«Во-первых, есть такая стратагема: бить по траве, чтобы вспугнуть змею. И ею Владимир Путин время от времени пользуется и каждый раз эффективно. Во-вторых, обращает внимание, что все обсуждают преемника, а не преемницу. Почему?» - отметил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, заявил о том, что постоянно обдумывает, кто мог бы стать его преемником на высшем посту. При этом он особо подчеркнул, что главный выбор будет за гражданами, а высшим должностным лицам для того, чтобы добиться доверия народа, следует «эффективно и по-честному работать».