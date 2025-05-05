Жители Румынии были лишены возможности проголосовать за предпочитаемого ими кандидата в президенты. Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать результаты первого тура президентских выборов в стране.

По итогам голосования, лидером первого тура стал праворадикальный кандидат Джордже Симион - однопартиец снятого с выборов по надуманным причинам политика Кэлина Джорджеску.

"Один из фаворитов этих выборов был абсолютно волюнтаристски выброшен из гонки предвыборной, - напомнил представитель Кремля. - В любом случае избиратели румынские были лишены права отдать свой голос за того, за кого они хотят - вот это можно констатировать однозначно".

Отвечая на вопрос, можно ли считать, что в Европе устали от навязанных евробюрократией кандидатов, Песков заметил: "Это нужно считать не нам, а румынам".

Новый первый тур президентских выборов в Румынии прошел в воскресенье. По его итогам на следующий этап перешли с большим отрывом Симион (40,96%) и независимый кандидат, руководитель Бухареста Никушор Дан (20,99%).

Плановые президентские выборы были прерваны в конце 2024 года Конституционным судом (КС) Румынии после того, как в первом туре 24 ноября 2024 года наибольшее количество голосов получил кандидат-националист Кэлин Джорджеску - его подозревали в связях с Россией, но даже внутрирумынское расследование этих обвинений не подтвердило. Несмотря на то, что этот беспрецедентный шаг вызвал скандал как в Румынии, так и за ее пределами, правительство приняло решение КС к сведению и назначило повторные президентские выборы.

Джорджеску же от участия в повторном голосовании в качестве кандидата был отстранен.