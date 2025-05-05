Глава Палестины Аббас обсудит с Путиным ситуацию в секторе Газа

Президент Палестины Махмуд Аббас намерен обсудить на встрече с российским лидером Владимиром Путиным 10 мая двусторонние отношения и ситуацию в секторе Газа. Как сообщил корреспонденту ТАСС советник президента Махмуд аль-Хаббаш, Аббас также планирует проинформировать Путина о приоритетах в решении палестинской проблемы.

"Встреча предоставит возможность обсудить пути укрепления двусторонних отношений и совместного сотрудничества во всех областях, тем более что существуют тесные исторические связи между Россией и Палестиной. Аббас также проинформирует принимающую сторону о последних событиях в Палестине в свете продолжающейся агрессии Израиля против палестинского народа, особенно в секторе Газа, и о приоритетах палестинцев в преодолении проблем, с которыми сталкивается палестинское дело", - сказал советник президента.

Ранее посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль сообщил "Известиям", что Аббас прибудет в Россию 8 мая и рассчитывает провести переговоры с Путиным 10 мая. По информации аль-Хаббаша, палестинский лидер "поздравит Путина с Днем Победы".

Предыдущая встреча президентов состоялась в октябре 2024 года во время саммита БРИКС в Казани.