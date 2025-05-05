Победа Симиона в Румынии дестабилизирует восточный фланг НАТО

Победа ультраправого кандидата Джордже Симиона на президентских выборах в Румынии может дестабилизировать восточный фланг НАТО и пополнит ряды евроскептиков в Евросоюзе, пишет Reuters, ссылаясь на политических обозревателей.

Как отмечает агентство, победа Симиона может «изолировать» Румынию и «подорвать частные инвестиции», а также «дестабилизировать восточный фланг НАТО, на котором Украина борется с российским вторжением».

Военный НАТО выругался по-русски во время учений в Эстонии

«Кроме того, это расширит когорту лидеров-евроскептиков в ЕС, в которую уже входят премьер-министры Венгрии и Словакии», — говорится в материале.

Журналисты утверждают, что 38-летний Симион выступает против военной помощи Украине.

Лидером в первом туре президентских выборов в Румынии 4 мая стал Джордже Симион, возглавляющий националистический «Альянс за объединение румын». Он получил 40,96% голосов. На втором месте с 20,99% голосов мэр Бухареста Никушор Дан, на третьем — глава правящей партии Крин Антонеску (20,07%).

Симеон известен как сторонник Кэлина Джорджеску, который также завоевал доверие граждан Румынии во время первой попытки голосования в стране в ноябре 2024 года. Тогда Конституционный суд страны аннулировал результаты выборов. Это произошло после того, как спецслужбы Румынии заявили, что Джорджеску якобы незаконно финансировал свою кампанию, а Россия якобы проводила некие «гибридные действия».

Джорджеску неоднократно выступал против эскалации на Украине. Он назвал Владимира Зеленского разжигающим украинский конфликт полудиктатором и заявил, что Украина является вымышленным государством.