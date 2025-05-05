Дипмиссия РФ не получала сообщений о церемониях в Хиросиме и Нагасаки

Российское посольство в Японии не получало уведомлений о проведении траурных церемоний в Хиросиме и Нагасаки.

Об этом РИА Новости сказал глава российской дипмиссии Николай Ноздрёв.

«Никаких официальных уведомлений <...> посольство не получало», — заявил дипломат журналистам.

Ранее в NHK сообщили, что власти Хиросимы вместо приглашения стран на траурную церемонию в годовщину атомной бомбардировки разошлют уведомления всем странам, включая Россию и Белоруссию.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба напомнил, что США нанесли атомные удары по Хиросиме и Нагасаки.