Посол РФ раскрыл отношение Японии к России

Посол РФ: Япония не готова налаживать отношения с РФ
Власти Японии не только не демонстрируют готовность восстановить отношения с РФ, но и делают активные политические и практические шаги, направленные на продолжение нынешней враждебной линии в русле антироссийского курса. Об этом заявил ТАСС посол РФ в Японии Николай Ноздрев.
"В настоящий момент не только не видим такой готовности, напротив - наблюдаем активные политические и практические шаги японского правительства, направленные на продолжение нынешней враждебной линии в русле так называемого общезападного антироссийского курса", - подчеркнул он.
Российский дипломат отметил, что в конкретном плане это проявляется в том, что "официальный Токио открыто заявляет о желании оказывать на Россию санкционный прессинг, по-прежнему щедро спонсирует киевский режим, а также" открыто вступает в блоки с европейскими странами, "которые объективно представляют собой "партию войны" с Россией".
Ноздрев напомнил, что российская сторона неоднократно указывала на то, что со своей стороны сохраняет готовность к нормализации отношений и возобновлению взаимовыгодного сотрудничества.
"Однако для этого необходим реальный, подкрепленный практическими примерами отказ Японии от враждебных шагов. Кроме того, последовательно призываем Токио извлечь правильные уроки из разгрома во Второй мировой войне, в полном объеме признать ее итоги, а также пересмотреть планы по повторной милитаризации.", - подчеркнул он.