Посол РФ раскрыл отношение Японии к России

Власти Японии не только не демонстрируют готовность восстановить отношения с РФ, но и делают активные политические и практические шаги, направленные на продолжение нынешней враждебной линии в русле антироссийского курса. Об этом заявил ТАСС посол РФ в Японии Николай Ноздрев.

"В настоящий момент не только не видим такой готовности, напротив - наблюдаем активные политические и практические шаги японского правительства, направленные на продолжение нынешней враждебной линии в русле так называемого общезападного антироссийского курса", - подчеркнул он.

Российский дипломат отметил, что в конкретном плане это проявляется в том, что "официальный Токио открыто заявляет о желании оказывать на Россию санкционный прессинг, по-прежнему щедро спонсирует киевский режим, а также" открыто вступает в блоки с европейскими странами, "которые объективно представляют собой "партию войны" с Россией".

Ноздрев напомнил, что российская сторона неоднократно указывала на то, что со своей стороны сохраняет готовность к нормализации отношений и возобновлению взаимовыгодного сотрудничества.