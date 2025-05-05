Путин сравнил действия бойцов СВО с подвигом псковских десантников в Чечне

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Российский лидер Владимир Путин сравнил действия бойцов, участвующих в спецоперации, с подвигом псковских десантников в Чечне.

Путин сравнил действия бойцов СВО с подвигом псковских десантников в Чечне
© РИА Новости

Путин отметил героизм, с которым бойцы 6-й роты 104-го полка Псковской дивизии ВДВ бились против боевиков.

«То же самое у нас происходит во многих случаях сейчас», — подчеркнул президент в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», премьера которого состоялась 4 мая на телеканале «Россия».

Ранее Путин рассказал, как Россия готовилась к действиям в отношении Украины.

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