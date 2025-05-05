Путин сравнил действия бойцов СВО с подвигом псковских десантников в Чечне

Российский лидер Владимир Путин сравнил действия бойцов, участвующих в спецоперации, с подвигом псковских десантников в Чечне.

Путин отметил героизм, с которым бойцы 6-й роты 104-го полка Псковской дивизии ВДВ бились против боевиков.

Ранее Путин рассказал, как Россия готовилась к действиям в отношении Украины.