Путин сравнил действия бойцов СВО с подвигом псковских десантников в Чечне
Российский лидер Владимир Путин сравнил действия бойцов, участвующих в спецоперации, с подвигом псковских десантников в Чечне.
Путин отметил героизм, с которым бойцы 6-й роты 104-го полка Псковской дивизии ВДВ бились против боевиков.
«То же самое у нас происходит во многих случаях сейчас», — подчеркнул президент в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», премьера которого состоялась 4 мая на телеканале «Россия».
Ранее Путин рассказал, как Россия готовилась к действиям в отношении Украины.