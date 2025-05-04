В Крыму прокомментировали слова Рубио о границах Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал объективной оценкой слова госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио о границах Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Рубио в беседе с журналистами заявил, что Украина не сможет вернуться к границам, существовавшим до 2014 года.

«В заявлении Рубио звучит объективная оценка сложившейся реальности», — отметил Константинов.

Глава парламента подчеркнул, что российский статус Крыма, Запорожья, Донбасса, Херсонской области — объективная реальность и ни у кого не должно быть иллюзий на этот счет.

«А есть ли смысл их официального признания? Если пообщаться с людьми, у них не стоит этот вопрос. Признает их кто-то, не признает — их это не особо беспокоит. Это уже Россия и всегда Россией останется, кто бы что ни признавал», — пояснил Константинов.

Стало известно, как Рубио отреагировал на заявление Зеленского о Крыме

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.