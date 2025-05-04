Стало известно, какой кефир предпочитает Путин

Президент России Владимир Путин хранит в холодильнике кефир рязанского производителя. Именно этот продукт он предложил журналистам, когда шли съемки документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

Угощая съемочную группу в своей кремлевской квартире, Путин достал из холодильника кефир «Эковакино» 3,2% жирности. Его производит сельхозпредприятие «Вакинское агро», в магазинах он стоит примерно 100 —133 рублей, отмечает «АиФ».

«Кефирчиком могу вас угостить. Ряженка есть», — предложил глава государства журналистам.

Президент также угостил гостей шоколадом, который подарил ему белорусский лидер Александр Лукашенко.

Владимир Путин рассказал, что старается в вечернее время не есть, но иногда позволяет себе кисломолочные продукты.