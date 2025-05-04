Администрация президента Кубы сообщила, что он прибыл в Санкт-Петербург

Администрация президента Кубы Мигеля Диас-Канеля сообщила, что он прибыл в Санкт-Петербург в рамках своего официального визита в Россию.

"Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Санкт-Петербург, это его первая остановка в рамках официального визита в Россию, приуроченного к празднованию 80-летия Победы над фашизмом и 65-летия восстановления дипломатических отношений между Россией и Кубой", - говорится в сообщении администрации в Х.

В субботу Диас-Канель сообщил, что отправляется с визитом в Россию и что "для него честь" присутствовать 9 Мая на Красной площади.