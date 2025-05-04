Путин шуткой ответил на вопрос о своей удачливости

Президент России Владимир Путин шуткой ответил на вопрос, считает ли он себя удачливым человеком, в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия». Соответствующая запись доступна на платформе «Смотрим».

Главе государства напомнили интервью 1991 года, когда он занимал должность помощника бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака — тогда он заявил, что считает себя «в принципе, удачливым человеком». Путина спросили, считает ли он себя удачливым через 34 года.

«Я давал это [интервью] в мэрии Петербурга, да? А сейчас я даю интервью в Кремле», — отметил российский лидер.

В рамках недавнего интервью Путин также назвал минусы своей работы. Среди них он выделил регулярные перегрузки и нехватку времени для общения с близкими. При этом президент добавил, что, несмотря на вышеуказанные неудобства, в его работе присутствуют и вещи, компенсирующие их.