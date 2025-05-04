Путин спрогнозировал, что будет в мировых отношениях через 25 лет

Деловая газета "Взгляд"

Президент России Владимир Путин предсказал усиление Азиатско-Тихоокеанского региона и снижение влияния развитых стран в течение следующих 25 лет.

Путин спрогнозировал, что будет в мировых отношениях через 25 лет
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Путин озвучил свой прогноз в документальном фильме телеканала «Россия», сообщает ТАСС.

По его оценке, экономическая и политическая мощь Азиатско-Тихоокеанского региона будет расти, а значение так называемых развитых стран продолжит снижаться.

Путин сообщил, что еще в начале двухтысячных годов появились первые признаки смещения центра экономического роста в сторону АТР. Он подчеркнул: «На 100% никогда нельзя прогнозировать, особенно в таких вопросах. Но эта тенденция-то сохраняется».

«И тенденция сохраняется, она даже нарастает. Будет и дальше уменьшаться доля [Группы семи] в мировой экономике, а значит, и в мировых делах. Это очень тесно между собой связано: экономика и политика, сфера безопасности. 25 лет – это очень маленький период. Поэтому я уверен, что в ближайшие 25 лет точно так и будет, как я говорил», – добавил Путин.

Ранее Путин отметил, что не ожидал столь уверенного ответа России на экономические вызовы после начала спецоперации на Украине, подчеркнув глубину зависимости страны от внешних факторов.

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