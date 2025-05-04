Путин устроит официальный прием для гостей парада Победы

Владимир Путин на следующей неделе проведет официальный прием для гостей парада Победы в Москве. Президент также примет участие в других мероприятиях, посвященных празднованию 9 Мая, отмечается в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Уточняется, что ближайшие дни станут для Путина "бесконечным и очень важным политическим марафоном". В этот период российский лидер проведет большое количество переговоров с главами разных государств.

В частности 7–10 мая в Россию с официальным визитом приедет председатель КНР Си Цзиньпин. Он примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы, а также побеседует с российским президентом.

В рамках их встречи планируется обсудить основные вопросы, связанные с дальнейшим развитием отношений и стратегического взаимодействия двух стран. Кроме того, главы государств поделятся своими взглядами на актуальные проблемы международной и региональной повестки дня.