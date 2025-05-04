Россия в 2014 году не могла начать специальную военную операцию из-за неподготовленности к противостоянию с коллективным Западом. Об этом в воскресенье, 4 мая, заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

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По его словам, состояние страны в тот период не позволяло предпринимать резкие шаги без предварительного укрепления безопасности, вооруженных сил, экономики и финансов.

— Мы искренне стремились все-таки решить проблему Донбасса мирными средствами. Но оказалось, что другая сторона думала и действовала иначе, — заявил президент.

Путин также подчеркнул, что на Западе уже открыто признают это противостояние и прямо о нем говорят, говорится в Telegram-канале Зарубина.

Премьера документального фильма состоится 4 мая на телеканале «Россия 1». Показ должен пройти в 21:00 по московскому времени.

Голливудский актер Джуд Лоу, по слухам, сыграет президента Путина во французском политическом триллере «Кремлевский волшебник». «Вечерняя Москва» узнала, сможет ли звезда справиться с этой ролью.