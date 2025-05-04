Путин сделал заявление о преемнике

Президент России Владимир Путин рассказал, что постоянно обдумывает, кто мог бы стать его преемником на высшем посту. Но главный выбор будет за гражданами, подчеркнул глава государства, пишет ТАСС.

Журналисты попросили российского лидера ответить на вопрос, думает ли он, «что дальше и кто дальше».

Президент заметил, что постоянно думает о преемнике, о том, что должны появиться люди, которые смогут добиться доверия со стороны граждан страны.

«Ясно, что есть предвыборные технологии, есть административный ресурс. Но все-таки в конечном счете выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями. Шанс сделать что-то по-серьезному вряд ли будет у человека, за которым не стоит доверие народа. Это абсолютно принципиальный вопрос», — разъяснил Путин.

Высшим должностным лицам с тем, чтобы добиться доверия народа, следует «эффективно и по-честному работать», улучшать благополучие граждан, констатировал президент.