Президент России Владимир Путин в ходе интервью журналисту Павлу Зарубину обратился к гражданам Германии на немецком языке и предостерёг их от восхищения нацистами.

«И чтобы в Германии меня услышали, попробую сказать это даже по-немецки: чем дальше от Шрёдера, тем ближе к Энтони Рота, который симпатизирует нацистам», — цитирует Путина ТАСС.

Таким образом глава государства прокомментировал попытки западных политиков унизить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, когда на официальных мероприятиях его отсаживали подальше от канцлера Олафа Шольца, чтобы они вместе не оказывались в одном кадре.

Российский лидер также напомнил, как парламент Канады в 2023 году аплодировал 98-летнему украинскому нацисту Ярославу Гуньке.

Путин ранее заявлял, что Россия предпримет все возможные усилия, чтобы пресечь и окончательно истребить нацизм.